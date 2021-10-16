Опубликованы кадры допроса устроивших конфликт в метро мужчин

Следственны комитет (СК) опубликовал видео с допросом троих мужчин, которых ранее задержали за конфликт в московском метро. Видео появилось в Telegram-канале RT. На кадрах видно, как их доставляют на беседу со следователем.

Поводом для задержания стал ролик, который выложили в сеть 12 октября. На нем запечатлено, как молодой человек вступился за девушку, к которой приставала группа приезжих в вагоне метро. Его поддержали другие пассажиры: они вызвали полицию и сообщили о конфликте машинисту. Дебоширов высадили на станции «Текстильщики». Там к ним подошли сотрудники службы безопасности метрополитена.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», обвинения мужчинам уже предъявлены, теперь СК намерен ходатайствовать перед судом об избрании для них меры пресечения.

В начале октября в московском метро произошел другой конфликт с участием выходцев из кавказских республик. Тогда трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». Драка началась после того, как москвич заступился за девушку. В отношении нападавших возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.