Трех устроивших конфликт в московском метро кавказцев задержали

Трое виновников конфликта, который произошел в вагоне поезда, следовавшего до станции «Текстильщики» московского метро, задержаны. Об этом в субботу, 16 октября, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова.

По ее словам, в настоящее время всем задержанным уже предъявлено обвинение.

Ранее стало известно, что следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса («Хулиганство»). До этого сообщалось, что полицейские установили личности кавказцев, устроивших конфликт, и привлекли их к административной ответственности.

До этого, 12 октября, в сети появился ролик, на котором было запечатлено, как молодой человек вступился за девушку, к которой приставала группа приезжих. Его поддержали другие пассажиры: они вызвали полицию и сообщили о конфликте машинисту. Дебоширов высадили на станции «Текстильщики». Там к ним подошли сотрудники службы безопасности метро.

В начале октября в московском метро произошел другой конфликт с участием выходцев из кавказских республик. Тогда трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». Драка началась после того, как москвич заступился за девушку. В отношении нападавших возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.