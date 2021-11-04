Пассажиры поезда пожаловались на пьяных солдат НАТО

Пассажиры поезда в Эстонии пожаловались на пьяных солдат батальона Североатлантического альянса (НАТО), которые вели себя неподобающие. Об этом сообщает латвийский портал Delfi.

По информации издания, французские солдаты возвращались после увольнения на поезде Elron из Таллина в военный городок Тапа. Как рассказали очевидцы, военные перебрали алкоголя и их стало тошнить прямо в проходах.

Представитель Elron Катрин Кулдеркнуп подтвердила факт инцидента. По ее словам, службы действовали согласно требованиям, и на станции Тапа компанию ждала военная полиция. При этом в пресс-службе французского подразделения заявили, что слишком много выпил и вел себя неподобающе только один из солдат. К нему и старшему группы будут применены меры дисциплинарного воздействия.

В мае сообщалось, что британские солдаты НАТО подрались с жителями эстонского города. Глава патрульной службы Тауно Лемпу рассказал, что военнослужащие альянса пришли в ресторан быстрого питания и начали оказывать знаки внимания местной жительнице. Соотечественники женщины сочли поведение солдат неприемлемым, и завязалась потасовка.