Россию обвинили в дискредитации НАТО из-за снятия пьяных солдат с поезда

Россию заподозрили в попытке дискредитировать действия НАТО после того, как шестерых британских солдат сняли с поезда в 30 километрах от эстонско-российской границы. О произошедшем сообщает Daily Mirror.

Уточняется, что военнослужащих высадили в связи с жалобами пассажиров, заявивших, что солдаты пребывали в нетрезвом состоянии и кричали, пугая попутчиков. Представители местных правоохранительных органов задержали британцев и передали их военной полиции Североатлантического альянса. Согласно имеющимся данным, дебоширов ожидает дисциплинарное взыскание.

В произошедшем близ границы России разглядели злой умысел: нашлись те, кто решил, что скандал спровоцировали «агенты российской разведки», которые воспользовались состоянием солдат. «Этот серьезный инцидент могли специально подстроить агенты [президента России Владимира] Путина», — заявил в беседе с журналистами специалист по России военно-аналитического агентства Jane's Брюс Джонс (Bruce Jones). В Министерстве обороны заверили, что выясняют обстоятельства инцидента.

Издание отмечает, что в Эстонии сосредоточено достаточно много военнослужащих из Великобритании. По большей части они принадлежат к первому батальону Мерсийского полка.

В мае сообщалось, что британские солдаты НАТО подрались с жителями эстонского города. Глава патрульной службы Тауно Лемпу рассказал, что военнослужащие альянса пришли в ресторан быстрого питания и начали оказывать знаки внимания местной жительнице. Соотечественники женщины сочли поведение солдат неприемлемым, и завязалась потасовка.