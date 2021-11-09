Спецназовец погиб при задержании телефонного мошенника в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге подозреваемый сбил насмерть бойца СОБР во время поимки мошенников

В Петербурге во время спецоперации по задержанию телефонных мошенников погиб сотрудник спецотряда быстрого реагирования (СОБР). Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ЧП произошло утром 9 ноября на Пулковском шоссе в Пушкинском районе города. В спецоперации участвовали сотрудники Следственного комитета России, МВД и Росгвардии. Они проводили задержание подозреваемых в телефонном мошенничестве. Один из них находился за рулем автомобиля Fiat Ducato — он сбил и переехал бойца СОБР. От полученных ранений силовик скончался на месте. Преступник скрылся.

В городе был введен план «Перехват». В результате водителя задержали.

Телефонные мошенники занимались обманом граждан под предлогом помощи родственникам, попавшим в беду, например, в ДТП.