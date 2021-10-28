Спецоперация МВД по поимке вымогавших 100 миллионов рублей попала на видео

Сотрудники МВД совместно с бойцами Росгвардии провели спецоперацию по задержанию пятерых мужчин, подозреваемых в похищении 49-летнего жителя Москвы для вымогательства 100 миллионов рублей. Оперативное видео со спецоперацией попало на видео и было опубликовано «МВД-Медиа».

На кадрах видны силовики, которые задерживают мужчину в квартире. Также показаны пистолет и оружие, изъятое в ходе обыска у подозреваемых.

Ранее 28 октября сообщалось, что Кузьминский суд Москвы арестовал пятерых похитителей. По данным следствия, в июне 2021 года на улице Шоссейной они напали на москвича, насильно посадили в автомобиль и увезли в деревню под Мытищами, где прятали в частном доме. На протяжении трех недель заложника избивали и требовали выкуп за освобождение в 100 миллионов рублей. При этом похитители пробрались в квартиру пленника и забрали оттуда ценности на три миллиона рублей.

Не выдержав издевательств, заложник оформил кредит на 4,5 миллиона рублей под залог своей недвижимости и отдал деньги преступникам, после чего его отпустили.

У пятерых мужчин в возрасте от 31 до 59 лет изъято огнестрельное оружие с приспособлением для бесшумной стрельбы, 100 патронов и поддельное пенсионное удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Кроме того, обнаружена часть вещей, похищенных из квартиры пленника.