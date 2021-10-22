Россиянина осудили за бизнес на рабах для фермеров

Суд приговорил к 4,5 годам волгоградца, который с друзьями продавал бомжей в рабство

Волгоградца, который вместе с приятелями организовал бизнес по сбыту рабов фермерам, осудили на 4,5 года в колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 22 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области.

Следствие установило, что свой криминальный бизнес мужчина начал еще в 2016 году. Вместе с друзьями он выбирал жертву из числа бомжей и пристрастившихся к алкоголю. Затем, представляясь сотрудниками полиции, подельники похищали будущего раба. Человека лишали телефона, его часто избивали, использовали электрошокер, держали в страхе.

Как только находился покупатель на рабский труд, злоумышленники перевозили «товар» на специальной машине, в которой пассажирские двери не открываются. Работорговцы старались сбывать похищенных в соседние регионы. В ходе расследования стало ясно, что основными приобретателями выступали владельцы частных фермерских хозяйств.

На счету похитителей как минимум девять преступных эпизодов. Подельникам осужденного приговор еще не вынесен.

Ранее рассказывалось, как жители Москвы, которые собирались провести отпуск в Крыму, попали в рабство в Дагестане. Узников целый месяц заставляли работать на ферме и в теплицах, однако позже им удалось сбежать. Москвичи утверждают, что дагестанская полиция на их заявления никак не отреагировала.

