Пытавшиеся доехать автостопом до Крыма москвичи попали в рабство в Дагестане

Жители Москвы, которые собирались провести отпуск в Крыму, попали в рабство в Дагестане. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Москвичи пытались добраться в Крым автостопом. Они встретили водителя на трассе «Дон», который подобрал их. Утром пара обнаружила, что приехала не в Крым, а вместе с другими пассажирами попала в Дагестан.

Узников целый месяц заставляли работать на ферме и в теплицах, однако позже им удалось сбежать. Москвичи утверждают, что дагестанская полиция на их заявления никак не отреагировала.

Ранее сообщалось, что в Тульской области женщину с 11-летним сыном держали в рабстве на ферме. Изначально хозяин фермы, бывший заключенный, помогал россиянке восстановить документы и хорошо относился к ней и ребенку, но через некоторое время начал постоянно придираться к ней и иногда избивал. Кроме того, он не пускал ее сына в школу и заставлял его работать по хозяйству с восьми утра до 11 вечера.