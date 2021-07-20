Женщина с 11-летним сыном попали в рабство на российской ферме

В Тульской области женщину с 11-летним сыном держали в рабстве на ферме. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на общественную организацию «Альтернатива».

По данным организации, старший сын женщины пригласил ее с младшим ребенком на ферму в Ефремовском районе. Они остались там жить, а старший сын вскоре уехал.

Изначально хозяин фермы, бывший заключенный, помогал россиянке восстановить документы и хорошо относился к ней и ребенку, однако через некоторое время начал постоянно придираться к ней и иногда избивал. Он также не пускал ребенка в школу и заставлял его работать по хозяйству с 8 утра до 11 вечера.

Женщине удалось связаться с волонтерами. На момент обнаружения они с сыном были сильно измучены. Сейчас семье ищут жилье, а ребенку — репетиторов, и стараются устроить его в школу.

В марте 2021 года неизвестный под видом родственника забрал из приюта в Тюмени инвалида и увез его в Подмосковье, где заставил попрошайничать. В социальном учреждении рассказали, что мужчина был бездомным и в прошлом периодически попадал в приют, но, когда ему ампутировали ноги, остался там насовсем. На момент, когда его забирали, он заявил сотрудникам приюта, что знает приехавшего за ним человека, и его отпустили.