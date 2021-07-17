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Россиянка обнаружила записку с просьбой спасти из рабства в упаковке помидоров

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Фото: Выпускайте Кракена! / Telegram
Жительница Новосибирска обнаружила записку с криком о помощи в упаковке помидоров

Жительница Новосибирской области обнаружила в упаковке фасованных помидоров записку с надписью «Помогите, мы в рабстве». Об этом сообщает портал «Прецедент».

По данным портала, 14 июля женщина приобрела упаковку фасованных помидоров. Между овощами оказался свернутый клочок бумаги, на котором маркером была выведена надпись.

По словам женщины, она не смогла оставить загадочное послание без внимания. Она намерена написать заявление в полицию. В ГУ МВД отметили, что этим делом может заинтересоваться Следственный комитет.

На данный момент удалось выяснить, что производят овощи в Ставропольском крае. Однако упаковывают их уже в Московской области, поэтому узнать, кто написал сообщение и что именно происходит на предприятии, трудно. Сообщается, что у производителя дела сейчас действительно идут плохо. По предварительным данным, в суде уже лежат несколько исков, а директорский состав очень часто меняется.

16 июля в японском городе Идзумисано обнаружили записку пропавшего угандийского тяжелоатлета Джулиуса Ссекитолеко. В ней он заявил, что не хочет возвращаться на родину, так как «жизнь там трудна», и хочет работать в Японии. Он также попросил членов делегации передать все его вещи жене, которая осталась в Уганде.

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