Из ресторана «Бургер Кинг» уволились все работники и оставили записку клиентам

Один из ресторанов «Бургер Кинг» в американском штате Небраска лишился всех сотрудников из-за неприемлемых условий труда. Об этом сообщает Fox 8.

Работники заведения в городе Линкольн уволились в полном составе и оставили на рекламном стенде записку с извинениями. «Мы все уволились. Извините за неудобства», — гласит надпись.

Бывшая менеджер ресторана Рейчел Флорес (Rachael Flores) утверждает, что температура на кухне часто подбиралась к плюс 40 градусам, а когда она оказалась в больнице с обезвоживанием, начальник назвал ее «слабачкой». Кроме того, в заведении постоянно не хватало сотрудников.

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Девять оставшихся работников вывесили сообщение после того, как уведомили руководство, что уволятся через две недели. «Я думала, никто не обратит на это внимания, но надпись стала очень популярной в Facebook», — сказала Флорес.

Она также сообщила, что после того, как объявление появилось перед рестораном и стало популярным в сети, с ней связалось высшее руководство и потребовало снять обращение. После женщину уволили до истечения положенных двух недель.

Ранее сообщалось, что один из ресторанов «Макдоналдс» в американском штате Калифорния лишился всех работников в середине рабочего дня и был вынужден закрыться. Сотрудники ресторана оставили записку: «Все уволились. Мы закрыты».