Ресторан «Макдоналдс» закрылся из-за увольнения всех работников в середине дня

Один из ресторанов «Макдоналдс» в американском штате Калифорния лишился всех работников в середине рабочего дня и был вынужден закрыться. Об этом на своей странице в TikTok рассказала одна из бывших работниц.

Сотрудники ресторана оставили записку: «Все уволились. Мы закрыты». Пользовательница TikTok zoey.isback, работавшая в закрывшемся «Макдоналдс», выложила видео пустого зала с подписью: «Это случилось сегодня, и это очень смешно».

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По ее словам, причиной случившегося стали плохие условия труда и неопытность менеджеров. «Рестораном заправляли подростки, и работать там было ужасно. А начальство нам не могло помочь, когда это было нужно», — цитирует ее Daily Star.

Видео быстро набрало несколько миллионов просмотров. В комментариях многие люди, работавшие в сфере обслуживания в период пандемии, поддержали уволившихся и понадеялись, что подобные события станут трендом для «токсичной рабочей среды».

Ранее сообщалось, что в США сотрудник «Макдоналдса» уволился и оставил посетителям записку. Он написал: «Мы закрыты, потому что я увольняюсь и ненавижу эту работу»