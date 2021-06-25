Подросток обнаружил отвратительную находку в бургере из «Макдоналдса»

Пара молодых людей из английского города Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, обнаружила неприятную находку внутри бургера, который они купили в местном «Макдоналдсе». Об этом сообщает издание Metro.

19-летний Джош Бакин (Josh Bakin) рассказал, что они с девушкой, 18-летней Эйми Уэлч (Aimee Welch), решили пойти в «Макдоналдс» и взять еду на вынос, чтобы поесть дома. В заказе пары был бургер под названием BBQ Bacon Stack. Бакин открыл коробку, чтобы проверить, есть ли в нем маринованные огурцы, которые ему не нравятся, и обратил внимание, что бургер выглядит странно.

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«Когда я открыл коробку, мне показалось, что бургер какой-то склизкий. Слизь была на булке, на сыре и на листьях салата. Потом мы присмотрелись и поняли, что в коробке слизняк», — рассказал молодой человек.

Вечером того же дня Бакин и Уэлч вернулись в фастфуд-ресторан и пожаловались на находку. В ответ на это персонал «Макдоналдса» предложил паре компенсацию в размере пяти фунтов стерлингов (500 рублей). Однако подростки решили продолжить расследование и отправили слизняка на экспертизу, которую согласился оплатить «Макдоналдс».

«Мы сожалеем, что наши посетители столкнулись с такой неприятностью. К счастью, экспертиза не выявила никаких следов заражения бургера из-за найденного в нем слизня», — отметил представитель компании.

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