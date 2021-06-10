Женщина накормила детей пельменями с живой начинкой

В городе Медногорске в Оренбургской области Анна — мать двоих детей трех и пяти лет — купила на обед пельмени в сетевом магазине города. Оставшиеся после обеда пельмени женщина убрала в холодильник, а когда дети попросили добавки, увиденное на тарелке повергло ее в ужас, пишут «Новости Оренбурга».

По словам женщины, из пельменей и по всей тарелке расползались мелкие белые червячки, похожие на опарышей. «У меня в доме чисто. Нет ни тараканов, ни мух, ни других насекомых. На окнах — москитная сетка. Черви находились именно в фарше, другого объяснения я не нахожу. В каких условиях и из каких продуктов пельмени готовили, известно только сотрудникам магазина», — поделилась Анна.

С некачественным продуктом она отправилась в магазин, в надежде решить ситуацию, но разговаривать с ней стал только повар, лепивший пельмени. Он не согласился вызвать директора магазина, но порекомендовал обращаться в Роспотребнадзор и готов был вернуть деньги. На реплику Анны о вызове полиции, он предложил ей заодно позвать травматолога, что женщина восприняла как угрозу. Дозвониться до местного отделения Роспотребнадзора в городе Кувандык женщина не смогла, поэтому с червивыми пельменями поедет туда лично.

В начале июня стало известно, что россиянина избили и изнасиловали шваброй после жалобы на червяков в тюремной еде. В областной туберкулезной больнице №1 саратовского управления ФСИН россиянин пожаловался на некачественное питание в колонии. За это его выманили из общей палаты в дежурную часть больницы, где его ждали осужденные, сотрудничающие с администрацией.