Мужчина 32 года ел камни каждый день и остался жив

newsflare.com

Старик из индийского штата Махараштра 32 года ел камни и остался жив. Об этом сообщает Newsflare.

Рамбхау Бодке (Rambhau Bodke) проглотил первый камень в 1989 году по совету пожилой женщины из своей деревни. Она считала, что это поможет ему от боли в животе. Когда ее метод сработал, он решил сделать камни постоянной частью своего рациона.

Сейчас Бодке 80 лет. Несмотря на почтенный возраст, каждый день мужчина поглощает примерно 250 граммов щебня. По его словам, такая диета приводит врачей в ужас. Он же не видит в ней ничего дурного и объясняет целебную силу камней кальцием, который в них содержится.

Поедание земли называется геофагией, или землеедением, и распространено во многих странах. В Габоне, Камеруне и Экваториальной Гвинее едят глинистый минерал каолинит, приправленный перцем и кардамоном. В Гаити утоляют голод пирожками из грязи с солью и овощами. Индонезийское блюдо ампо пекут из почвы с рисовых полей. Чаще всего землей питаются женщины, особенно во время беременности.

В 2007 году сообщалось, что житель китайской провинции Цзянси Шэн Шоудун каждый день съедает три-четыре ложки речного песка. Он считал, что это помогло ему избавиться от липосаркомы и язвы желудка.