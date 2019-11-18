Мужчина 20 лет ел землю тоннами и остался жив

SWNS TV / YouTube

Житель Индии пристрастился есть землю и утверждает, что уже 20 лет поглощает не меньше килограмма почвы в день. Об этом сообщает Newsflare.

Нукала Котешвара Рао (Nukala Koteshwara Rao) из индийского штата Андхра-Прадеш завел необычную привычку, когда ему было 28 лет.

Материалы по теме «Гниение не мешает вкусу» Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты

По его словам, бывают дни, когда он полностью отказывается от нормальной еды и подкрепляется только землей. Рао уверяет, что странная диета ничуть не повредила его здоровью.

Поедание земли называется геофагией или землеедением и распространено во многих странах. В Габоне, Камеруне и Экваториальной Гвинее едят глинистый минерал каолинит, приправленный перцем и кардамоном. В Гаити утоляют голод пирожками из грязи с солью и овощами. Индонезийское блюдо ампо пекут из почвы с рисовых полей. Чаще всего землей питаются женщины, особенно во время беременности.

В 2007 году сообщалось, что житель китайской провинции Цзянси Шэн Шоудун каждый день съедает три-четыре ложки речного песка. Он считал, что это помогло ему избавиться от липосаркомы и язвы желудка.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!