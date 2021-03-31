Россиянин пообедал на 300 рублей в популярном отеле Сочи и разочаровался

Российский турист пообедал на 300 рублей в популярном отеле Сочи и остался голодным. О разочарованиях от трапезы он написал в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказал путешественник, он решил перекусить в отеле «Сочи-Парк», так как его подкупила низкая цена обеда и «шведский стол».

Россиянин отметил, что в меню не присутствовало мясо, а также было много блюд, которые остались от завтрака — салаты, макароны, сосиски. Несмотря на неограниченный доступ к еде, турист разочаровался предложенным обедом.

«По факту, мы остались голодными, так как есть "остатки" с завтрака не хотелось, а новые блюда оказались довольно "пресными"», — поделился мужчина.

Так, мужчина решил самостоятельно оценить стоимость выбранных им блюд. Порция пельменей, по его мнению, стоит 50 рублей, тарелка постного супа и винегрет — 30 рублей, закуска из селедки — 25 рублей, сок из сухого порошка — 5 рублей.

По расчетам туриста, «реальная» стоимость обеда в отеле составила 100-110 рублей. При этом он отметил, что сэкономить у него не получилось.

«Если бы решили есть "от пуза", то при всем желании не смогли отбить свои 300 рублей — максимум соточку», — заключил россиянин.

Ранее в марте россиянин пообедал в «советском» ресторане в Абхазии и поделился впечатлениями. Путешественник рассказал, что в заведении всегда вкусно и дешево — местные жители идут туда, если хотят «посидеть "от души"».