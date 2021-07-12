Посетители «Макдоналдс» поспорили из-за картошки и попали в тюрьму

В американском городе Хьюстон, штат Техас, двое посетителей «Макдоналдс» поспорили с менеджером ресторана из-за пересоленой картошки и попали в тюрьму. Об этом сообщает Daily Mirror.

Мужчины, делавшие заказ из автомобиля, оказались недовольны количеством соли в картошке фри. Сначала они вступили в словесную перепалку с персоналом, затем один них выхватил пистолет и направил его в окно «МакАвто». После этого сотрудники ресторана вызвали полицию.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что недовольными клиентами были 23-летний Дэвион Гиллори (Davion Guillory) и 25-летний Трекайя Коэн (Trekyia Cohen). Их опознали по записям камер видеонаблюдения и задержали в автомобиле рядом с заведением.

Выяснилось, что Коэн ранее был осужден на условный срок за ограбление. Мужчин арестовали за вооруженное нападение с отягчающими обстоятельствами. Суд назначил залог в 10 тысяч долларов (около 747 тысяч рублей) каждому.

Ранее сообщалось, что один из ресторанов «Макдоналдс» в американском штате Калифорния лишился всех работников в середине рабочего дня и закрылся. Сотрудники обвинили руководство в некомпетентности.