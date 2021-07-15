Девочка нашла отправленное 37 лет назад послание в бутылке

Послание в бутылке за 37 лет доплыло от Японии до Гавайев

Девочка из американского штата Гавайи нашла послание в бутылке, которое было отправлено 37 лет назад участниками естественнонаучного клуба при японской школе. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Девятилетняя Эбби Грэхем (Abbie Graham) приехала в Хавайиан-Парадайс-Парк вместе с семьей и нашла на пляже лежавшую в грязи бутылку. Девочка была уверена, что нашла сокровище, родители же отнеслись к находке скептически и решили, что это обыкновенный мусор.

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«Через пару дней мы открыли ее и узнали, что в ней послание из Японии», — рассказывает Эбби. В бутылке оказалась записка от участников школьного естественнонаучного клуба. Текст был продублирован на английском, испанском и японском языках.

«Эта бутылка была брошена в море у побережья японского города Теси в июле 1984 года», — говорилось в послании. Его авторы просили нашедшего связаться с клубом и сообщить, где найдена бутылка. Они пояснили, что бросили ее с целью исследования океанских течений.

Семья уточнила, что пока не смогла связаться с авторами послания. «Мы искали онлайн, но сайт на японском языке, поэтому мы не смогли ничего прочесть. В итоге мы решили заламинировать записку и отправить ее по указанному в записке адресу школы», — сказал Джон. Он предположил, что сейчас отправителям бутылки должно быть около 50-55 лет.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Мичиган нашла письмо в бутылке, пролежавшее на дне 95 лет, и выполнила просьбу мужчины, отправившего его. Она разметила сообщение о находке в соцсетях и связалась с дочерью отправителя.

