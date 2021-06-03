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Кристофер Нолан нашел послание в бутылке из прошлого века

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Кадр: WBTW News13

Житель американского города Маратон, штат Флорида, нашел послание в бутылке, отправленное в прошлом веке. Об этом сообщает сайт телеканала WBTV.

В понедельник, 31 мая, Кристофер Нолан (Christopher Nolan) обнаружил в канале рядом с домом своей матери бутылку. Сначала мужчина подумал, что это мусор, и решил подобрать его и выбросить. Затем Нолан заметил внутри лист бумаги. Записка была скручена в трубочку и занимала всю бутылку.

Мужчина вытащил записку. В письме, датированном 16 мая 1987 года, говорилось: «Дорогой нашедший эту бутылку, я бы хотел, чтобы ты попытался вернуть ее мне. Меня зовут Зак Уильямс, и, если к этому моменту я уже умру, пожалуйста, оставь ее себе. Я бросил ее в океан в городе Мертл-Бич, Южная Каролина».

Нолан подсчитал, что бутылка проплыла примерно 800 километров. Он решил разыскать Уильямса, опубликовал объявление о находке в социальных сетях и попросил родственников это сделать.

Ранее сообщалось, что брошенное жителем Канады у берегов Острова принца Эдуарда послание в бутылке за три года преодолело четыре тысячи километров и попало в американский штат Техас, где нашло получателя. Нашедшая послание женщина теперь планирует сама поставить эксперимент и отправить письмо в бутылке.

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