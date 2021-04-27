Женщина пришла на субботник и нашла письмо в бутылке от маленькой девочки

Жительница канадского города Ледюк, провинция Альберта, пришла на субботник и нашла послание в бутылке, отправленное 28 лет назад. Об этом сообщает портал Global News.

Мишель Швенглер (Michelle Schwengler) помогала убирать мусор на озере Телфорд и увидела в воде странную бутылку, внутри которой что-то было. Приглядевшись, женщина поняла, что это исписанный лист бумаги. Она достала записку и начала читать. Как оказалось, послание написала маленькая девочка.

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«Я вас не знаю, но я хотела бы знать, кто вы. Может быть, вы могли бы приехать ко мне. Вы можете приехать в субботу, 19 июня 1993 года», — говорилось в письме. В послании был указан адрес, номер телефона и приложено детальное изображение дома.

Швенглер набрала указанный номер и оставила голосовое сообщение, но никто не перезвонил ей. Тогда она написала о находке в соцсетях. В течение суток с ней связался человек, который сообщил, что дружил с автором письма в начальной школе.

Благодаря этой информации Швенглер удалось найти отправительницу, Дэрил-Энн Штеффен (Daryl-Anne Steffen). Канадка смутно помнила, что вместе с подругой написала письмо и бросила его в озеро. Тогда ей было восемь лет.

«Здорово увидеть собственный почерк спустя столько лет», — подчеркнула Штеффен. Ее развеселило и изображение дома. «Моя мама бы порадовалась, узнав, что я нарисовала все входы в дом и указала наш полный адрес», — пошутила она.

Швенглер отправит ей по почте найденное послание. Отправительница планирует поместить его в рамку и повесить дома.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Теннесси вместе с дочерью отправилась на «поиски сокровищ» на берег реки и нашла отправленное в прошлом веке из штата Кентукки послание в бутылке. Она опубликовала в соцсетях фотографии находки и менее чем через час с ней связались авторы послания.