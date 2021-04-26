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Девочка пошла искать сокровища и нашла послание в бутылке из прошлого века

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Фото: Xavier Turpain / Pixabay

Жительница американского штата Теннесси вместе с дочерью отправилась на «поиски сокровищ» на берег реки и нашла отправленное в прошлом веке из штата Кентукки послание в бутылке. Об этом сообщает издание Action News Jax.

В пятницу, 23 апреля, Пэм Стенфилд (Pam Stanfield) вместе с дочерью Скайлар Мэй (Skylar Mae) пошла искать, что интересного вынесло на берег после недавнего половодья. «Чаще всего мы находим мусор, но иногда попадается что-нибудь любопытное. И в этот раз нам повезло», — сказала американка.

Мать и дочь нашли бутылку с посланием. В записке говорилось: «Мы хотели посмотреть, как далеко она уплывет. Сейчас почти Рождество. Хо! Хо! Хо! Эта бутылка была отправлена из города Калхун, штат Кентукки».

Стенфилд опубликовала в соцсетях фотографии находки в надежде найти отправителей. Менее чем через час с ней связалась пара. «Привет! Это были мы. Мы не можем поверить в это! Мы помним, как много лет назад писали записку и кидали в воду бутылку», — написала женщина по имени Трина Холландер (Trina Hollander).

21 декабря 1990 года Холландер и ее супруг Джон (John) поместили послание в стеклянную бутылку, закрыли ее пробкой и бросили в реку Грин-Ривер. Американка рассказала, что в тот день пара тоже искала сокровища около реки и подумала, что было бы здорово найти послание в бутылке. Тогда они решили написать письмо самостоятельно.

За 30 лет письмо преодолело 463 километра.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Эвансвилл, штат Индиана, нашла послание в бутылке, отправленное девятилетней девочкой семь лет назад. Расстояние между местом отправления послания и местом его находки составляет около 500 километров.

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