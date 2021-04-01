Письмо в бутылке за восемь месяцев проплыло 850 километров и нашло получателя

Отправленное школьницей из английского города Лонг-Итон, графство Дербишир, послание в бутылке за год преодолело 850 километров, доплыло до Норвегии и нашло получателя. Об этом сообщает издание Derby Telegraph.

В июле прошлого года 10-летняя Лилли Картер (Lilly Carter) вместе с 11-летней сестрой Хлоэ (Chloe) и 38-летней матерью Клэр Мари Пентекост (Claire Marie Pentecost) ездили на море. В последний день отдыха девочки решили бросить в море письма в бутылках.

Лилли и Хлоэ написали послание на бумажном кухонном полотенце, положили их в стеклянные бутылки и отправили по волнам Северного моря, с пляжа в деревне Чапел-Сейнт-Леонардс.

«Дорогой кто-то. Если вы найдете эту бутылку, пожалуйста, опубликуйте сообщение о ней в интернете. Я из Лонг-Итона, мне 10 лет. Меня зовут Лилли Картер», — говорилось в письме.

27 марта одну из этих бутылок нашла 38-летняя соцработница Ида Кристин Хёднебё (Ida Christine Hødnebø) на острове Джомфруланд в Норвегии, в 850 километрах от места отправления. Она обнаружила послание, когда отдыхала с семьей и друзьями на побережье.

Ее друг опубликовал сообщение об этом в сообществе Лонг-Итона в Facebook. Сосед Картеров увидел публикацию и рассказал об этом семье девочек.

Их мать не сразу поверила, что это правда. Тот факт, что бутылка не разбилась, хотя была найдена в скалистой местности, поразил родителей Лилли и Хлоэ.

О судьбе бутылки, которую бросила в море Хлоэ, пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что житель американского города Сирспорт, штат Мэн, нашел на пляже бутылку с посланием, автор которого предлагал ему продлить автостраховку. Он отправился на прогулку на пляж в надежде отдохнуть от постоянных телефонных звонков и электронных писем с навязыванием различных услуг.