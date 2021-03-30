Мужчина нашел на пляже спам-письмо в бутылке

Житель американского города Сирспорт, штат Мэн, нашел на пляже бутылку с посланием, автор которого предлагал ему продлить автостраховку. Об этом сообщает сайт телеканала News 4.

Майк Лайт (Mike Light) устал от постоянных телефонных звонков и электронных писем с навязыванием различных услуг. В надежде отдохнуть от спама американец отправился на прогулку на пляж.

Он собирал камешки для арт-проекта, который планировал реализовать вместе со своими внуками, но неожиданно наткнулся на письмо в бутылке. Стеклянная бутылка была запечатана винной пробкой.

«В спам-письме говорилось, что со мной пытаются связаться по поводу истекшего срока страховки на автомобиль», — рассказал Лайт.

Американец предположил, что ребенок вложил послание в бутылку и бросил ее в воду. «А может быть, это кто-то еще пошутил», — добавил Лайт.

Он призвал автора послания связаться с ним в Facebook.

Ранее сообщалось, что жительница Шотландии получила обратно послание в бутылке, которое бросила в море 27 лет назад. Его нашли каякеры в нескольких километрах от места отправления на берегу реки.