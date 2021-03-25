Женщина отправила послание в бутылке и получила его обратно спустя 37 лет

Жительница Шотландии получила обратно послание в бутылке, которое бросила в море 27 лет назад. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 1994 году, когда Эмме Уотт (Emma Watt) было десять лет, она искала друзей по переписке. Шотландка написала письмо, в котором рассказала о своей любви к музыкальной группе Take That, катанию на коньках и гимнастике.

Уотт добавила свой адрес, положила письмо в бутылку и бросила его в море в шотландском округе Абердиншир.

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К удивлению женщины, бутылку нашли каякеры в нескольких километрах от места отправления на берегу реки Ифан 27 лет спустя. Они вернули письмо по указанному адресу, где до сих пор живут родители Уотт.

Сейчас шотландке 37 лет, у нее есть дочь. Уотт рассказала, что ее мать не могла поверить, когда на пороге появилась женщина с письмом.

«Было удивительно прочесть написанное от руки собственное письмо и увидеть грамматические ошибки спустя столько лет. Это было довольно странно, как будто я встретила себя в детстве, но и весело. Мне понравилась приписка, где я упомянула, сколько у меня было друзей», — рассказала она. Женщина предположила, что хотела, чтобы нашедший письмо не подумал, что она одинока.

Письмо хорошо сохранилось. В нем девочка рассказала, что у нее дома живут два хомяка, собака и кошка, а ее любимые цвета — черный и зеленый. Уотт рассказала, что смутно помнит, как писала письмо, но это было так давно, что она уже не может сказать, почему решила написать его.

«Это доказательство того, что некоторый мусор не разлагается. В любом случае, меня больше всего удивило даже не то, что оно сохранилось, а тот факт, что его нашли в такой отдаленной местности. Оно могло пролежать там еще сто лет», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что мальчик с канадского острова Кейп-Бретон, провинция Новая Шотландия, нашел письмо в бутылке, брошенное в океан 25 лет назад. Автором послания была на тот момент 14-летняя девушка из Квебека, гостившая у родственников на Мадленских островах в 90 километрах от дома мальчика.