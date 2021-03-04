Женщина нашла письмо в бутылке из прошлого века

Жительница шотландской деревни Галбервик нашла послание в бутылке, которое отправила группа скаутов с Фарерских островов в конце прошлого века. Об этом сообщает издание Shetland News.

В воскресенье, 28 февраля, Меган Кеппл (Megan Kepple) гуляла с подругой по имени Лиза (Lisa) и нашла бутылку с посланием. Она не смогла прочитать письмо самостоятельно и обратилась за помощью к пользователям Facebook. Оказалось, что послание написано на фарерском языке и брошено в море около 17 января 2000 года (2000 год считается последним годом XX века — прим. «Ленты.ру»).

Автор указал, что послание отправила группа скаутов из города Клаксвуйк на Фарерских островах, которая выехала на занятия на открытом воздухе. Письмо было подписано Финном Йоханнсеном (Finn Johannesen).

Кеппл нашла страницу скаутов в Facebook и отправила им сообщение. Ей ответили, что Йоханнесен уже не живет в городе, но пообещали попытаться помочь найти его.

Ранее сообщалось, что двое друзей в английском городе Хоув, графство Суссекс, нашли послание в бутылке, которое было отправлено 60 лет назад из английского города Блэкпул, графство Ланкашир, и было адресовано американцам. Теперь англичане пытаются установить местонахождение человека, который написал это послание и бросил его в море в надежде, что оно доплывет до США.