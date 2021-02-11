Друзья нашли отправленное 60 лет назад на другой континент послание в бутылке

Двое друзей в английском городе Хоув, графство Суссекс, нашли послание в бутылке, которое было отправлено 60 лет назад из английского города Блэкпул, графство Ланкашир, и было адресовано американцам. Об этом сообщает издание Daily Mail.

2 февраля 21-летние Индиана Террент (Indiana Tarrant) и Лука Гамберини (Luca Gamberini) искали камни на пляже и увидели бутылку. Сначала мужчины подумали, что бутылка пуста, но открыв ее, они обнаружили письмо, датированное 7 августа 1961 года.

В письме говорилось: «Дорогие американцы, как поживаете по ту сторону водоема? Я отправил это письмо из Блэкпула, Великобритания. Полагаю, я должен поблагодарить вас за помощь во время войны. У нас набирает популярность Рой Орбисон (американский музыкант, пионер рок-н-ролла — прим. «Ленты.ру»), и все вокруг становится заводным. Думаю, и у вас тоже. Никогда не был в Америке, но хотел бы надеть ковбойскую шляпу и прокатиться на лошади. Надеюсь, это письмо достанется кому-нибудь хорошему. Бобби Досуэгс (Bobby Doseuegs) и друзья»

Теперь англичане пытаются установить местонахождение человека, который написал это послание и бросил его в море в надежде, что оно доплывет до США. Они хотели найти отправителя в интернете, но пока не получили никаких результатов.

Расстояние между Хоувом и Блэкпуллом по земле составляет около 500 километров, а по берегу — около 800.

Ранее сообщалось, что жительница норвежского города Молёй нашла отправленное 16 лет назад послание в бутылке. В сообщении говорилось, что пара плывет на яхте «Вега» и направляется домой после 10 дней плавания вблизи острова Анст в Шотландии.