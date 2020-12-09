Собака нашла проплывшее больше трех тысяч километров письмо в бутылке

Собака на шотландском острове Барра нашла послание в бутылке, которое преодолело более трех тысяч километров из Канады. Об этом сообщает издание The Press and Journal.

В субботу, 5 декабря, Шерон (Sharon) и Майкл Кокс (Michael Cox) гуляли на пляже с собакой по кличке Луи. Пес нашел в воде бутылку с посланием и принес хозяевам, которые осматривали мертвого кашалота.

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Пара пошутила, что письмо могло быть отправлено издалека. Оказалось, что оно действительно преодолело более трех тысяч километров. В нем говорилось: «Привет, меня зовут Кая (Kaya), и мой дядя Керт (Curt) пишет это письмо в надежде, что кто-то найдет его и мы сможем узнать, как далеко оно уплыло».

«Это широта и долгота, где мы бросили эту бутылку с рыболовного судна. Я живу в маленьком сообществе под названием Рис-Харбор в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор», — отмечалось в нем. Здесь же были указаны точные координаты и нарисованы от руки очертания Ньюфаундленда.

В надежде связаться с отправителем пара опубликовала пост о находке в Facebook. Они приложили сделанную на пляже фотографию Майкла вместе с собакой. Пользователи поделились постом более 1,3 тысячи раз. Благодаря этому Коксам удалось связаться с бабушкой Каи Белиндой Эпплин (Belinda Applin).

«Со мной связалась бабушка отправительницы, которая работает медсестрой в Рис-Харбор. Она поблагодарила меня за пост и сказала, что Кая была очень взволнована, когда узнала, что я нашла письмо», — рассказала Шерон.

«Мы напишем ответ и отправим по указанному в послании адресу и приложим маленький подарок с Барры, включая письма Кае от местных школьников», — отметила она.

Мать Каи Кэлли Эпплин (Callie Applin) уточнила, что письмо было отправлено летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что семья из штата Флорида, США, нашла послание в бутылке, написанное на Кубе во время смертоносного урагана «Ирма» в 2017 году. «Просто удивительно, что ребенок оказался настолько храбрым и не побоялся подойти к океану несмотря на мощнейшие порывы ветра», — подчеркнула нашедшая письмо женщина.