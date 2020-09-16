Письмо в бутылке нашлось через 20 лет за тысячи километров от места отправки

Отправленное рыбаком в Шотландии послание в бутылке нашлось в Норвегии через 20 лет за тысячи километров от места отправки. Об этом сообщает издание The Sun.

57-летний Джон Каннингем (John Cunningham) из ирландского поселка Киллибегс, графство Донегол, 40 лет бросает в море бутылки с посланиями. За это время он получил множество ответов.

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«Я начал рыбачить в 1980 году и с тех пор вкладывал письма в бутылки и бросал их в море, чтобы посмотреть, найдутся ли они потом. Я указывал в посланиях дату и просил того, кто найдет бутылку, связаться со мной», — рассказал Каннингем.

По словам ирландца, в 2013 году одно из таких писем нашлось в Исландии. Оно провело в море десять лет. Дальше всех оказалось послание, которое нашли в Кабо-Верде. Ирландец отправил его во время поездки на рыбалку к берегам Марокко.

«Однажды кто-то прислал мне запрос на общение в Facebook. Этот человек нашел одну из бутылок на острове Грип у побережья Норвегии. Ту бутылку я бросил в море в 130 километрах к востоку от Шетландских островов в Шотландии 10 февраля 1999 года», — сообщил рыбак. Нашедший прислал фотографию бутылки.

«Я не мог поверить в это. Я был абсолютно шокирован тем, что нечто может найтись спустя такой длительный промежуток времени», — пояснил ирландец. «Это дает мне большую надежду на то, что мне могут написать больше людей. Я знаю, что много моих посланий в бутылках до сих пор плавают в морях по всему миру», — отметил он.

Ранее сообщалось, что отправленное американкой послание в бутылке 35 лет путешествовало по воде и нашлось недалеко от того места, где его бросили в океан. Отправительница была рада узнать, что ее послание нашло получателя, однако она удивилась, что за 35 лет оно не уплыло дальше ее родного штата.