В США нашли написанную во время смертоносного урагана записку из Кубы

Семья из штата Флорида, США, нашла послание в бутылке из Кубы, написанное во время смертоносного урагана «Ирма». Об этом сообщает портал UPI.

Кэти Бодифорд (Katie Bodiford) гуляла с родными по пляжу и обнаружила пластиковую бутылку с запиской внутри. Семье пришлось разрезать сосуд и аккуратно достать промокшее письмо. Оказалось, записку написал кубинский ребенок три года назад во время самого продолжительного за 2017 год урагана пятой категории. «Я искренне надеюсь, что кто-нибудь найдет это письмо», — говорилось в послании.

Юный автор писал, что собирается бросить бутылку в океан прямо во время циклона. «Просто удивительно, что ребенок оказался настолько храбрым и не побоялся подойти к океану несмотря на мощнейшие порывы ветра», — подчеркнула Бодифорд.

Американцы опубликовали фотографию находки на Facebook, надеясь, что снимок увидит автор послания.

Ураган «Ирма» обрушился на Кубу, Пуэрто-Рику, Доминикану и США в начале сентября 2017 года. Его жертвами стали 55 человек.

Ранее сообщалось, что отправленное американкой послание в бутылке 35 лет путешествовало по воде и нашлось недалеко от того места, где его бросили в океан. Отправительница была рада узнать, что ее послание нашло получателя, однако она удивилась, что за 35 лет оно не уплыло дальше ее родного штата.