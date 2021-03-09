Женщина нашла отправленное 26 лет назад послание в бутылке

Жительница шотландского острова Сандей нашла на пляже послание в бутылке, которое было отправлено 26 лет назад. Об этом сообщает издание John O’Groat Journal.

Йоханна Гилберт (Johanna Gilbert) выгуливала собаку на пляже и увидела среди камней небольшую пластиковую бутылку.

Внутри шотландка обнаружила бумажную записку. Хотя бумага разорвалась надвое, на ней можно было прочесть имя и адрес. «Пожалуйста, верните это Дэвиду Бремнеру (David Bremner), Мейн-стрит, 9, Лайбстер, Кейтнесс, Шотландия». В записке была указана дата: 27 октября 1994 года.

Оказалось, что мать отправителя все еще живет по этому адресу. Сам Бремнер переехал в окрестности шотландского города Уик. Он был рад узнать о находке Гилберт.

«Я очень благодарен Йоханне Гилберт за то, что она нашла меня и сообщила о находке. Я удивлен, что бутылке потребовалось так много времени, чтобы преодолеть столь небольшое расстояние. Я совсем забыл о ней», — сказал он. Бремнеру было 13 лет, когда он бросил бутылку в море.

Житель Лайбстера, Эндрю Ганн (Andrew Gunn), предположил, что Бремнер мог отправить послание в честь мероприятия, которое проводится ежегодно в деревне, когда жители устраивали «гонки бутылок». Обычно это мероприятие проводится в августе, но вероятно, в тот год оно проводилось в октябре, либо Бремнер просто хотел найти друзей по переписке.

Предположительно, бутылка застряла в прибрежных скалах, недавно освободилась во время шторма и продолжила свой путь к острову Сандей.

Ранее сообщалось, что жительница шотландской деревни Галбервик нашла послание в бутылке, которое отправила группа скаутов с Фарерских островов в конце прошлого века.