Послание в бутылке нашло адресата спустя семь лет после отправки

Жительница американского города Эвансвилл, штат Индиана, нашла послание бутылке, отправленное девятилетней девочкой семь лет назад. Об этом сообщает сайт телеканала 14 News.

Сторм Такер (Storm Tucker) любит искать «речные сокровища» на земле, которая принадлежит ее бабушке. В среду, 7 апреля, она нашла послание в бутылке.

«Вокруг нее был обернут небольшой листок бумаги с надписью "Письмо". Я была очень рада, потому что всегда мечтала найти послание в бутылке», — рассказала Такер.

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Она извлекла из бутылки записку. Ее написала девятилетняя Виктория Колман (Victoria Coleman) в 2014 году. На тот момент у девочки только начались летние каникулы, и она отправила эту бутылку из города Мэтуон, штат Западная Вирджиния. Расстояние между местом отправления послания и местом его находки составляет около 500 километров.

В настоящее время Колман 16 лет. У нее изменился номер телефона, и теперь она живет в другом штате. Когда девушка узнала, что ее письмо найдено, она обрадовалась. Сторм рассказала, что поставит письмо в стеклянную витрину.

Ранее сообщалось, что отправленное школьницей из английского города Лонг-Итон, графство Дербишир, послание в бутылке за год преодолело 850 километров, доплыло до Норвегии и нашло получателя. Тот факт, что бутылка не разбилась, хотя была найдена в скалистой местности, поразил родителей девочки.