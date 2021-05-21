Письмо в бутылке проплыло четыре тысячи километров и нашло получателя

Брошенное жителем Канады у берегов Острова принца Эдуарда послание в бутылке за три года преодолело четыре тысячи километров и попало в американский штат Техас, где нашло получателя. Об этом сообщает сайт телеканала CBC.

Около трех лет назад 12-летний (на тот момент) Лукас МакДоналд (Lucas MacDonald) отправился на рыбалку вместе с отцом. Они ловили тунца у берегов Острова принца Эдуарда на Северном озере. Днем рыбакам стало скучно, и, чтобы убить время, они кинули в воду письмо в бутылке.

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Юноша думал, что бутылка разобьется и утонет, или на следующий день он найдет ее на берегу. «Она могла просто застрять в течении где-нибудь в Атлантике и плавать по кругу», — предположил МакДоналд. Вскоре он забыл о послании.

В мае 2021 года МакДоналд получил неожиданное сообщение, автор которого назвал его по имени. Сначала он подумал, что это мошенничество. Незнакомка писала ему, что нашла послание в бутылке, в котором были указаны его имя и телефонный номер. В подтверждение своих слов она отправила ему фотографию находки.

Бутылку обнаружила Дайана Юрек (Dianne Jurek) из американского города Фресно, штат Техас. 7 мая она возвращалась с рыбалки и увидела бутылку в песке на пляже. Внутри она нашла сообщение от МакДоналда и связалась с ним.

Юноша признался, что не представляет, как бутылка преодолела более четырех тысяч километров и попала в США. Нашедшая послание Юрек теперь планирует сама поставить эксперимент и отправить письмо в бутылке.

Ранее сообщалось, что жители канадского города Ошава, провинция Онтарио, приехали на дачу на остров Манитулин и нашли бутылку с печальным посланием. В ней была денежная купюра, записка и фотография молодого человека, который погиб в 2016 году.