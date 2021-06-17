Подросток нашел послание в бутылке с другого конца света

Подросток из Португалии нашел послание в бутылке, преодолевшее Атлантический океан. По данным ABC News, сообщение с другого конца света было отправлено в 2018 году.

Отмечается, что 17-летний Кристиан Сантос плавал на Азорских островах, когда обнаружил пластиковую бутылку. Внутри была записка, написанная оранжевым маркером. Письмо гласило: «Сейчас День благодарения. Мне 13 лет, и я навещаю семью в Род-Айленде. Я из Вермонта». Таким образом, бутылка преодолела около 3800 километров, прежде чем ее нашли.

В записке также был указан адрес электронной почты для ответа. Мать Сантоса написала американскому подростку, однако ответа не получила. После этого женщина опубликовала фотографию находки в Facebook в надежде найти отправителя.

Житель американского города Маратон, штат Флорида, нашел послание в бутылке из прошлого века. В письме, датированном 16 мая 1987 года, говорилось: «Дорогой нашедший эту бутылку, я бы хотел, чтобы ты попытался вернуть ее мне. Меня зовут Зак Уильямс, и, если к этому моменту я уже умру, пожалуйста, оставь ее себе. Я бросил ее в океан в городе Мертл-Бич, Южная Каролина».