Женщина нашла 95-летнее письмо в бутылке и выполнила просьбу отправителя

Дженнифер Доукер (Jennifer Dowker) из штата Мичиган, США, нашла письмо в бутылке, пролежавшее на дне 95 лет, и выполнила просьбу мужчины, отправившего его. Об этом сообщает CNN travel.

Женщина, которая работает капитаном прогулочного судна на реке Чебойган, занималась его уборкой, когда заметила что-то блестящее в воде. Доукер прыгнула в реку и нашла на дне старую бутылку с посланием внутри.

Письмо, датированное ноябрем 1926 года, гласило: «Пусть человек, нашедший это письмо, вернет его Джорджу Морроу из города Чебойган, штат Мичиган, и сообщит, где оно было найдено».

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Доукер разметила сообщение о находке на своей странице в Facebook, в субботу, 19 июня 2021 года, а уже на следующий день с ней связалась дочь отправителя Мишель Примоу (Michele Primeau). Пожилая женщина сказала, что не пользуется соцсетями, однако ей позвонили совершенно незнакомые люди, которые увидели сообщение Доукер.

Примоу добавила, что сразу узнала почерк отца, и сообщила, что в ноябре 1926 годе ему как раз исполнилось 18 лет. «Это наверняка был он. Бросить в реку письмо в бутылке — это было в его стиле», — поделилась женщина воспоминаниями о родителе.

Доукер хотела вернуть письмо Примоу, но та решила оставить артефакт той, кто его нашел. Однако, женщины договорились встретиться в сентябре, а Дженнифер заявила, что у Мишель теперь пожизненный бесплатный билет на ее судно.

Ранее сообщалось, что житель американского города Маратон, штат Флорида, нашел послание в бутылке, отправленное в прошлом веке. Он обнаружил в канале рядом с домом своей матери бутылку. Сначала мужчина подумал, что это мусор, и решил подобрать его и выбросить. Затем Нолан заметил внутри лист бумаги.