Беременную россиянку похитили из-за долгов ее сожителя

В Ленинградской области вымогатель потребовал за беременную заложницу 10 миллионов рублей

В Ленинградской области был задержан 51-летий мужчина, похитивший 35-летнюю беременную россиянку из-за денежных долгов ее сожителя. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, о похищении женщины в Гатчинском районе стало известно 2 октября. Она уехала из дома и не вернулась. Спустя сутки был обнаружен ее автомобиль. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Вскоре на телефон сожителя женщины поступили сообщения с угрозами жизни женщины и требованием перевести 10 миллионов рублей в качестве выкупа. В ходе оперативно-следственных мероприятий удалось выявить квартиру, в которой находился вымогатель и где удерживали заложницу.

10 октября во Всеволжском районе сотрудники полиции провели операцию, в ходе которой подозреваемый был задержан, а женщина освобождена. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что похитил потерпевшую из-за денежного долга ее сожителя.

СКР возбудил новое уголовное дело по статье 126 («Похищение человека») УК РФ. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.