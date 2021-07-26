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Россиянка потеряла ребенка после похищения и избиения мужем

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Екатеринбурге беременную женщину похитил муж и избивал в течение суток, в результате чего она потеряла ребенка. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел 22 июля. Дмитрий Трапезников похитил 39-летнюю Александру из-за того, что она хотела с ним развестись. По словам россиянки, он и ранее избивал ее. Похититель подкараулил ее у фитнес-центра, где она работает мастером по маникюру, и, угрожая пистолетом, заставил сесть в свою машину. Мужчина отвез жену в коттеджный поселок, где почти сутки избивал ее.

Как пишет издание, мужчина угрожал убить женщину или поломать ей ноги и руки, если она попытается убежать. Пострадавшую спасли полицейские, которые приехали после заявления матери о ее пропаже.

Россиянка была госпитализирована с сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой и многочисленными гематомами. В больнице обнаружилось, что она беременна, но потеряла ребенка из-за избиения.

Заведено уголовное дело по второй части статьи 126 УК РФ («Похищение человека»).

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пьяный мужчина во время ссоры хотел пнуть жену, но попал по новорожденной дочери. Девочку, которой меньше месяца, госпитализировали с травмой головы, она находится в состоянии средней степени тяжести. Отца ребенка поместили в изолятор временного содержания.

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