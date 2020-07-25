Россиянам вернули похищенного из роддома ребенка

Следователи Ростовской области вернули россиянам похищенного из роддома ребенка. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, 25 июля 40-летняя жительница Калмыкии похитила новорожденного из родильного отделения больницы МБУЗ ЦРБ Сальского района и перевезла его по месту своего жительства. На данный момент подозреваемую задержали, возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. В ближайшее время его передадут матери.

В марте 33-летняя россиянка похитила ребенка из роддома в Йошкар-Оле, чтобы подтвердить мужу собственную беременность, о которой говорила ранее. Полицейские нашли пропавшую девочку через несколько часов после случившегося и вернули родителям. В отношении злоумышленницы завели уголовное дело.