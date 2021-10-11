Освобождение беременной россиянки из плена попало на видео

МВД показало видео с беременной женщиной, которую освободили после похищения в Ленобласти

Беременную женщину освободили из плена после похищения в Ленинградской области. Видео ее освобождения полицейскими показало МВД, запись опубликовала «Комсомольская правда».

На кадрах видно, как заложница расплакалась, увидев силовиков. Они ее успокаивают.

35-летнюю россиянку похититель держал в съемной квартире в Мурино. Преступник выкрал женщину из частного дома в поселке Большие Колпаны и увез на машине. По пути он сменил автомобиль, после чего отвел заложницу в квартиру. Там он снимал с ней видео, чтобы требовать выкуп в 10 миллионов рублей.

Ранее 11 октября сообщалось о задержании 51-летнего уроженца Татарстана по подозрению в похищении беременной женщины из-за денежных долгов ее сожителя. О ее исчезновении в Гатчинском районе стало известно 2 октября. Женщина уехала из дома и не вернулась. Спустя сутки был обнаружен ее автомобиль. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

В ходе оперативно-следственных мероприятий удалось выявить квартиру, в которой находился вымогатель и где он удерживал заложницу. 10 октября сотрудники полиции провели операцию, в ходе которой подозреваемый был задержан, а женщина освобождена.