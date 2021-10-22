Вымогатели похитили россиянина ради шести миллионов рублей

В Москве уроженцы Екатеринбурга похитили мужчину и требовали у него шесть миллионов рублей

В Москве были задержаны три уроженца Екатеринбурга, похитившие мужчину ради шести миллионов рублей. Об этом в пятницу, 22 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, россиянин был похищен 16 октября в подъезде дома на улице Раевского. Вымогатели перевозили его на различные места в Москве и области, требуя перевода денег на их счет. В процессе вымогательства они периодически избивали потерпевшего.

В итоге заложника привезли в квартиру на Балаклавском проспекте, где похитители были задержаны сотрудниками Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России.

СКР возбудил уголовное дело по статье 126 («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору») УК РФ и 163 («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия») УК РФ. Следствие намерено выйти в суд с ходатайством об аресте и помещении подозреваемых в СИЗО.

16 апреля сообщалось, что в Астраханской области завершилось расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы (ОПГ), которые похитили российского бизнесмена и вымогали у него 100 миллионов рублей.