Полицейские вымогали у коллеги 300 тысяч рублей за компромат о личной жизни

Во Владивостоке задержан один из руководителей отдела транспортной полиции, который вместе с подельниками вымогал у коллеги 300 тысяч рублей за компромат о ее личной жизни. Об этом в среду, 20 октября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, потерпевшая — следователь линейного управления МВД на транспорте. Ее коллеги — руководители трех отделов полиции — в 2017 году собрали компромат о ее личной жизни и шантажировали ее, пообещав передать информацию супругу. За свое молчание они потребовали 300 тысяч рублей.

Потерпевшая подчинилась требованиям вымогателей и передала им требуемую сумму в автомобиле на одной из заправок. В настоящее время задержан один из них, он отказывается признавать вину.

17 октября сообщалось, что в Томске полицейский завязал переписку с гомосексуалом на сайте знакомств, а затем стал его шантажировать.