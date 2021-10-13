В российском регионе задержали вымогавших деньги полицейских

В Оренбургской области возбудили уголовное дело против пятерых полицейских, вымогавших деньги у местного жителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета (СУСК) по региону.

Фигурантов дела подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств») и части 2 статьи 162 («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия») Уголовного кодекса. Все подозреваемые являются сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального управления МВД России «Орское» в возрасте от 22 до 30 лет задержаны.

По данным СК, 12 октября полицейские возле торгово-развлекательного комплекса в Орске, используя табельные пистолеты системы Макарова и наручники, применяя насилие, совершили разбойное нападение на местного жителя, похитив денежные средства, принадлежащие потерпевшему. Они были задержаны оперативниками собственной безопасности УМВД России по Оренбургской области.

«Предварительно установлено, что двое из них при патрулировании улиц города Орска остановили местного жителя потребовали передать им 20 тысяч рублей, угрожая в противном случае обнаружить у него при досмотре запрещенные вещества. Затем к общению с молодым человеком присоединились их коллеги, которые оказывали на него моральное и физическое воздействие», — сообщили в управлении МВД по региону.

Отмечается, что руководство УМВД назначило проведение служебной проверки.

Ранее в Амурской области задержли и поместили в изолятор временного содержания два российских полицейских, которых заподозрили в махинациях с огнестрельным оружием и патронами. По данным следствия, один из сотрудников принял для последующего уничтожения охотничье ружье от одного из местных жителей. Однако, вопреки установленным правилам, он отдал часть комплектующих своему коллеге. Последний, как выяснили оперативники ФСБ, незаконно хранил у себя дома пистолетные и винтовочные патроны для нарезного оружия.