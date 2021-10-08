Двоих российских полицейских задержали за махинации с оружием и боеприпасами

В Амурской области задержаны и помещены в изолятор временного содержания два российских полицейских, которых заподозрили в махинациях с огнестрельным оружием и патронами. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, один из сотрудников принял для последующего уничтожения охотничье ружье от одного из местных жителей. Однако, вопреки установленным правилам, он отдал часть комплектующих своему коллеге. Последний, как выяснили оперативники ФСБ, незаконно хранил у себя дома пистолетные и винтовочные патроны для нарезного оружия.

СКР возбудил уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ, статье 222 («Незаконное приобретение боеприпасов») УК РФ и статье 226 («Хищение оружия и боеприпасов с использованием служебного положения») УК РФ. По месту жительства и службы сотрудников прошли обыски. Проверяется служебная деятельность задержанных.

27 августа сообщалось, что в Дагестане за служебный подлог к восьми месяцам колонии приговорили бывшего главу районного отдела полиции.