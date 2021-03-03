Избившие задержанных мужчин российские полицейские пойдут под суд

Двое российских полицейских пойдут под суд за избиение задержанного. В мае прошлого года сотрудники МВД Провиденского района на Чукотке таким образом пытались добиться от подозреваемых признания в краже мобильного телефона, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Правоохранителей обвиняют по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств»). Сообщается, что полицейские привезли в участок двух мужчин и незаконно пытались заставить их подписать заранее приготовленные документы о совершении кражи. Получив отказ, сотрудники МВД стали избивать задержанных, используя спецсредства.

В настоящее время дело направлено для рассмотрение в Провиденский районный суд.

Ранее сообщалось, что под суд пойдут двое полицейских, которые игнорировали звонки о женских криках из соседней квартиры. В результате россиянин убил там свою 23-летнюю подругу, нанеся ей не менее 56 ножевых ранений.