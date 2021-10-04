Охранявшего дипломатов в Лондоне полицейского заподозрили в изнасиловании

Сотрудника Скотленд-Ярда, охранявшего здания британского правительства и диппредставительств в Лондоне, задержали по подозрению в изнасиловании. Об этом говорится на официальном сайте лондонской полиции.

«46-летний констебль Дэвид Кэррик, работающий в составе Управления полиции по охране парламента и дипломатических представительств, 3 октября был обвинен полицией Хартфордшира в изнасиловании», — сообщает Скотленд-Ярд.

Известно, что преступление полицейский совершил, находясь не при исполнении. Он был задержан 2 октября и отстранен от исполнения обязанностей. Уже 4 октября он предстанет перед судом.

Керрика подозревают в нападении на женщину 4 сентября 2020 года. Сообщается, что задержанный служил в одном подразделении с Уэйном Казенсом — бывшим полицейским, которого на прошлой неделе приговорили к пожизненному заключению за похищение, изнасилование и убийство 33-летней британки Сары Эверард.

Глава ведомства Крессида Дик выразила глубокую обеспокоенность относительно того, что человек, обвиняемый в таком тяжком преступлении, отвечал за охрану парламента и диппредставительств.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал полицию страны за недостаточно серьезное отношение к преступлениям против женщин. По его словам, женщины могут доверять правоохранительным органам, однако те нередко халатно относятся к преступлениям в сфере сексуального и домашнего насилия. Британский осудил полицию страны за игнорирование таких ситуаций и недостаточную защиту женщин.