Британскую полицию осудили за халатное отношение к защите женщин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал полицию страны за недостаточно серьезное отношение к преступлениям против женщин. Он признал, что сложившаяся ситуация «вызывает гнев» и заявил о необходимости изменить эту систему, пишет Times.

Джонсон подчеркнул, что твердо верит в то, что «полиция на нашей стороне». По его словам, женщины могут доверять правоохранительным органам, однако те нередко халатно относятся к преступлениям в сфере сексуального и домашнего насилия. Британский осудил полицию страны за игнорирование таких ситуаций и недостаточную защиту женщин.

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«Слишком, слишком часто работа системы, по сути, стоит жизни женщинам, которые ждут, пока к их жалобе отнесутся серьезно, ждут, пока их дело рассмотрят, но ничего не происходит. Мы видим, как жертвы отступают, сдаются из-за того, насколько это для них унизительно. И это возмущает», — высказался Джонсон.

Премьер добавил, что правоохранители стали обрабатывать меньшее число жалоб от женщин, как и выносить обвинительных вердиктов по делам об изнасилованиях. Правительство страны стремится повысить эти показатели, чтобы большее количество дел рассматривали в суде.

Ранее в Бразилии признали преступлением психологическое насилие над женщиной. Новая статья в Уголовном кодексе страны предполагает штраф и лишение свободы на срок от полугода до двух лет.