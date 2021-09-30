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Испанская компания извинилась перед россиянами за скандальную социальную рекламу

Россотрудничество: испанская ассоциация извинилась перед россиянами за социальную рекламу
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Изображение: Telegram-канал «360tv»

Испанская ассоциация Nueva Vida (Новая жизнь, прим. «Ленты.ру»), занимающаяся защитой женщин от жестокого обращения принесла извинения за скандальную социальную рекламу с «меню русских проституткок». Об этом представители российского диппредставительства и Россотрудничества сообщили РИА Новости.

Реклама представляет собой плакат с «меню», в котором написано: «Особое блюдо: русская девственница + кокаин — 50 евро». В качестве «основного блюда» перечисляются русские женские имена и указывается возраст — от 17 до 35 лет. Несколько дней назад баннеры начали исчезать с улиц королевства после многочисленных жалоб россиян, живущих в Испании, посольства России в стране, а также Русского дома.

Представитель ассоциации Лурдес Хименес извинилась перед теми, чьи чувства были задеты рекламой. «Нам хотелось, чтобы это сообщение удовлетворило людей, которые проявили недовольство уважительно. Перед ними мы искренне извиняемся», — говорится в обращении. По ее словам, целью организации является защиту женщин, подвергающихся жестокому обращению и сексуальному насилию.

Хименес заявила, что ассоциация отстаивает саму идею плакатов. Она считает, что «у проституции есть национальность», поскольку большинство представительниц этой профессии в Испании, по ее словам, мигрантки из других регионов.

Адресные извинения получили Русский дом и посольство России. В них говорится, что плакаты являются частью кампании в рамках Международного дня против сексуальной эксплуатации и торговли людьми, и компания «ни в коем случае не намеревалась обидеть кого-либо, в том числе российское сообщество, живущее в Испании или в любой части мира».

«Мы подчеркиваем, что нашим намерением никогда не было указывать на кого-либо, тем более на сообщество людей какой-либо национальности... Мы принимаем во внимание недовольство русского сообщества и уже начали процесс снятия плакатов, которые все еще остаются в некоторых общественных местах или зданиях», — отметили в ассоциации.

28 сентября сообщалось, что русскоязычная диаспора в Испании возмущена этой социальной рекламой. Свое недовольство высказали дипломаты посольства России в Испании, Русский дом, а также ряд адвокатов, которые потребовали немедленно снять рекламу и принести извинения.

Ранее в администрации Брюсселя заявили, что назовут одну из новых улиц города в честь убитой чернокожей секс-работницы. Сообщалось, что улица будет носить имя Юнис Осаянде (Eunice Osayande), которую в июне 2018 года зарезал недовольный клиент.

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