Посольство России отреагировало на «меню российских проституток» в Испании

Посольство России в Испании отреагировало на появление социальной рекламы против проституции, размещенной некоммерческой организацией Nueva Vida («Новая жизнь» — прим. Ленты.ру) в разных регионах страны в виде баннеров, на которых изображено «меню» с ценами на девушек с русскими именами. Диппредставительство РФ на своей странице в социальной сети Facebook назвало акцию недопустимой.

В этой связи посольство намерено связаться с Nueva Vida, а также обратиться в министерства, финансовые организации и к попечителям компании, чтобы указать «на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок». В диппредставительстве пообещали сообщить о результатах проделанной работы.

Ранее возмущение акцией выразила русскоязычная диаспора в Испании, в частности, дипломаты посольства России в стране, Русский дом, а также ряд адвокатов, потребовавших немедленно снять рекламу и принести извинения.

Надпись на баннерах гласит «Меню дня. Особое блюдо: русская девственница плюс кокаин — 50 евро». Затем следует перечисление «вариантов» так называемого основного блюда, под которым расположено несколько русских женских имен с указанием возраста — от 17 до 35 лет. В качестве «дополнения» предлагается «комплекс» стоимостью 20 евро на выбор — марихуана и секс без презерватива или кокаин с изнасилованием.