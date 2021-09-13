У вовлекавших школьниц в проституцию сутенеров изъяли коллекцию дорогих часов

В Архангельской области за организацию занятия проституцией с привлечением несовершеннолетних задержаны четверо россиян. Об этом в понедельник, 13 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с декабря 2020 года по август 2021-го подозреваемые наладили работу притонов в расположенных в центре Архангельска квартире и сауне. Среди оказывавших интимные услуги 15 девушек была одна несовершеннолетняя школьница. Проверяется вовлечение других несовершеннолетних в преступный бизнес. У сутенеров в ходе обысков изъяли коллекцию дорогих часов, а также 2 миллиона рублей наличностью.

СКР возбудил уголовное дело по статье 241 («Организация проституцией с использованием несовершеннолетней») УК РФ и по статье 240 («Вовлечение несовершеннолетней в проституцию») УК РФ. Трое обвиняемых на время следствия отправлены в СИЗО.

15 июня сообщалось, что 27-летний полицейский из Москвы стал фигурантом уголовного дела о вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией. Полицейский взял на себя роль сутенера для 16-летней девушки — искал клиентов, организовывал встречи и брал оплату.