Владелец спа-салона устроил притон с проститутками для чиновников и получил срок

Суд в Челябинске приговорил владельца спа-салона к полутора годам колонии-поселения. Мужчина устроил в заведении элитный притон с проститутками. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает издание Znak.com.

Кроме того, срок получила администратор салона — ее приговорили к 1 году 2 месяцам условно. Обоим фигурантам дела вменили часть 1 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»).

По данным следствия, девушки, работающие на эту компанию, оказывали сексуальные услуги посетителям. Как отмечает региональное издание «СРБ», притон находился в центре Челябинска, на нем можно было увидеть вывески «эротический массаж» и «золотая находка чиновников в движении».

В апреле сообщалось, что отряд ОМОН задержал жителя Петропавловска-Камчатского, взявшего в заложницы проститутку. Россиянин пригласил к себе девушку, а утром отказался выпускать ее из квартиры и угрожал ей пистолетом.